"حماس": عملية القدس رد طبيعي على جرائم الاحتلال

أشاد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" محمد حمادة، بعملية الطعن البطولية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، عند باب الأسباط في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وعدّها ردّاً طبيعيًا على تصعيد الاحتلال جرائمه ضد المرابطين وأهلنا في القدس وعموم الضفة العربية المحتلة.

وقال في تصريح صحفي اليوم الأحد: "نزف منفذ العملية البطل سامر القواسمي الذي ارتقى إلى الله شهيدًا، وكتب اسمه بأحرف من نور في سجّل الشهداء الأبرار".

ودعا جماهير شعبنا وشبابنا الثائرين إلى مواصلة تصعيدهم ومواجهتهم الاحتلال بكل الوسائل، والاشتباك معه في كل الساحات، حتى ردعه وكبح جماح عدوانه ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا.‏

المصدر / فلسطين أون لاين