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قصف مدفعي للاحتلال شرق خان يونس

06 مارس 2022 . الساعة 08:57 بتوقيت القدس
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قصف مدفعي شرق خانيونس (أرشيف)

أطلقت دبابات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قذائفها باتجاه أراضي المواطنين شرق القرارة شمال خان يونس.

وأفاد شهود عيان، بأن دبابات الاحتلال المتمركزة على حدود القطاع الشرقية أطلقت القذائف  صوب الأراضي الزراعية، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وتتوغل آليات الاحتلال العسكرية بين الفينة والأخرى في أراضي المواطنين الحدودية شمال وشرق القطاع، وتمنع المزارعين من الوصول إليها لفلاحتها.

ويضاف هذا القصف إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 من آب/ أغسطس 2014، كما أنه يشكل خرقا للتفاهمات التي توصلت إليها الفصائل الفلسطينية، والاحتلال الإسرائيلي نهاية 2018، عبر وسطاء من مصر وقطر والأمم المتحدة، وكذلك خرقاً لاحتواء التصعيد الأخير الذي تم برعاية قطرية ومصرية يوم 31 آب/أغسطس 2020.

المصدر / فلسطين أون لاين
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