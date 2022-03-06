الغريز: حصلنا على التزام دولي لتنفيذ مشاريع تُعالج مياه الأمطار بغزة

غزة/ رامي رمانة:

أفاد مدير المشاريع الإستراتيجية في وزارة الحكم المحلي م.زهدي الغريز، بأنهم حصلوا على التزام من المانحين لتمويل مشاريع لمعالجة أزمة طفح مياه الأمطار في الأودية والمناطق الأكثر انخفاضاً في قطاع غزة، وأنهم بصدد تنفيذ مشاريع طاقة شمسية لإمداد محطات معالجة مياه الصرف وتحلية مياه البحر بالطاقة اللازمة لضمان استمرار عملها.

وأوضح الغريز لصحيفة "فلسطين" أمس، أنه يوجد التزام من ألمانيا بدفع 17 مليون دولار والبنك الدولي بدفع 6 ملايين دولار لتنفيذ أكثر من عشرة مشاريع لمعالجة أزمة طفح مياه الأمطار.

وأكد أن تلك المشاريع ستكون موزعة على عدة مناطق في قطاع غزة، وأن تنفيذها يساهم بشكل كبير في حل مشكلة الطفح المائي في الأودية والمناطق المنخفضة.

كما أعلن الغريز أن البنك الدولي قدم تمويلاً لتزويد محطة معالجة مياه الصرف الصحي شرق جباليا بطاقة شمسية، مشيراً إلى أن ذلك يندرج في إطار توجه لوزارة الحكم المحلي بأن تزود كل محطات المعالجة والتحلية بطاقة شمسية لعملها.

وبين أن مشروع الطاقة الشمسية ذلك مقرر أن يبدأ تنفيذه في غضون شهر، وسينتج (7.5) ميجاواط كهرباء، مشيراً إلى أن المياه المنتجة من المحطة ستُخصص لري المزروعات.

كذلك قال الغريز إن محطة معالجة الصرف الصحي في شرق خانيونس مزودة بطاقة شمسية (5.5) ميجاواط، ما يساعدها على استمرار عملها.

وحسب الغريز، فإن محطة خان يونس، تقوم بمعالجة متقدمة لكميات المياه العادمة التي تصل إليها يوميًا من خان يونس، ومن ثم تعقيمها بما يضمن إعادة استخدامها بشكل آمن بعد ترشيحها إلى الخزان الجوفي عبر أحواض الترشيح الخاصة بالمحطة.

وأشار إلى أن المحطة ممولة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والبنك الإسلامية للتنمية، والحكومة اليابانية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بميزانية (58) مليون دولار.

وذكر الغريز أن محطة المعالجة المركزية شرق البريج وسط قطاع غزة مزودة بمشروع طاقة شمسية ينتج نحو (7) ميجاواط.

وبين أن محطة المعالجة شرق البريج تقدر ميزانية مشروعها بـ(101 مليون و737 ألف دولار) بتمويل من بنك الائتمان الألماني لإعادة التنمية، حيث أنجزت المرحلة الأولى للمشروع وخلالها يتم معالجة (60) ألف متر مكعب من المياه العادمة.

وأفاد الغريز أنه سيتم طرح عطاء لتنفيذ مشروع لتوليد طاقة شمسية في محطة معالجة مياه البحر في السودانية، مبيناً أن المشروع يتوقع أن ينتج (8) ميجاواط.

وأشار إلى أن محطة تحلية السودانية أحد الحلول البديلة قصيرة الأمد باستخدام تقنية بالاعتماد على آبار شاطئية لسحب المياه، مشيرًا إلى أن المحطة تخدم محافظة غزة، وتقع في نفوذ بلدية جباليا، وتصل قدرة المحطة إلى 10 آلاف متر مكعب يوميًا، ميزانية المشروع (7.8) ملايين دولار، والجهة الممولة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.