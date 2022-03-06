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قاسم: دماء شهيد القدس فجرا هي من تحمي المدينة وهويتها من الغزاة

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قاسم: دماء شهيد القدس فجرا هي من تحمي المدينة وهويتها من الغزاة

06 مارس 2022 . الساعة 06:46 بتوقيت القدس
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حازم قاسم

أكدت حركة حماس، صباح اليوم الأحد، أن بطولة جديدة يسطرها الشباب الفلسطيني اليوم عبر عملية فدائية في القدس المحتلة.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في تصريحات إذاعية، إن القدس تقاتل لطرد المحتل الغاصب والحفاظ على هويتها الفلسطينية العربية.

وأشار قاسم إلى أن هذه معركة مفتوحة مع الاحتلال لن تتوقف إلا بتحقيق أهداف شعبنا بالتحرير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وشدد على أن دماء شهيد القدس اليوم التي سالت فجر اليوم على تراب المدينة المقدسة هي التي ستحفظ لها هويتها وتحميها من الغزاة، وتحفظها من كل محاولات الاستيلاء عليها. 

 وتابع "هذه التضحيات العظيمة التي تجسدت في شهيد القدس فجر اليوم ، تمثل استعداد الفلسطيني لدفع ثمن تطهير مقدساته من دنس الاحتلال".

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