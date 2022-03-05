القوات الروسية تتجه للسيطرة على محطة نووية ثالثة بأوكرانيا

تسيطر القوات الروسية حاليا على محطتي كهرباء تعملان بالطاقة النووية في أوكرانيا وتتقدم نحو محطة ثالثة، حسبما قال الرئيس الأوكراني السبت خلال مكالمة هاتفية مع أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي.

وأوضح فولوديمير زيلينسكي أن المحطة النووية الثالثة المعرضة للتهديد هي محطة يوجنوكراينسك لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية الواقعة على بعد 120 كيلومترا إلى الشمال من مدينة ميكولايف، وهي واحدة من عدة مدن كانت القوات الروسية تحاول الإبقاء عليها محاصره، السبت.

وواحدة من المحطتين اللتين تسيطر عليهما القوات الروسية بالفعل هي محطة زابوريجيا الواقعة في مدينة إينرهودار بجنوب شرق أوكرانيا، والتي تعد الأكبر من نوعها في أوروبا. والمحطة الأخرى هي تشيرنوبيل التي خرجت من الخدمة ولكنها ما تزال تحظى بفريق عمل وتخضع للصيانة.

وكان قصف روسي سابق تسبب في حريق بمحطة زابوريجيا ولكن تم إخماده بدون تسرب إشعاعي.

وإلى هذا، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، السبت، أن أنظمة السلامة الفنية بالمحطة سليمة وأن مستويات الإشعاع ما زالت طبيعية.

وقالت الهيئة المنظمة للطاقة النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن اثنين من المفاعلات الستة في المحطة يعملان الآن بعد أن سيطرت القوات الروسية على الموقع.

يشار إلى أن أوكرانيا لديها أربع محطات نووية بإجمالي 15 مفاعلا.

المصدر / وكالات