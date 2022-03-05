شركة إسرائيلية تفصل سائقًا بسبب منشورات على "فيس بوك"

استدعت شركة المواصلات العامة الإسرائيلية "إيجد" السائق بلال حماد من حيفا لجلسة استماع اليوم الأحد، بزعم نشره مواقف "متطرفة على فيسبوك وداعمة للإرهاب… وتمني الشهادة".

وقال حماد إن الشركة أخبرته الخميس الماضي أنه موقوف عن العمل، ويجب أن يحضر لجلسة استماع حول ما يقوم بنشره على فيس بوك، لافتًا إلى أن جلسة الاستماع تعني الإيقاف والفصل من العمل.

وتابع أن الشركة لم تستدعِه للعمل منذ الثلاثاء الماضي، مضيفًا أن جميع ما تدعيه الشركة غير صحيح، حيث اتهموه بدعم "الإرهاب".

وأضاف: "سنبدأ بالإجراءات القانونية ورفع قضية على الشركة عن طريق محامٍ، لأن ما تدّعيه الشركة غير صحيح بتاتًا".

وفي السياق، حرضت وسائل إعلام عبرية على السائق بلال حماد، حيث نشر أحد المواقع العبرية "أن سائق لدى "إيجد" يدعم "الانتحاريين"..".

وحرّض الموقع على الشاب حماد، مدعيًا أنه ينتمي للحركة الإسلامية الشمالية المحظورة إسرائيليًا، حيث عرض الموقع في تقريره عن حماد عددا من المنشورات على فيسبوك متهمًا السائق بـ"الإرهاب والتطرف".

المصدر / فلسطين اون لاين