إصابة مستوطن في قلقيلية واندلاع مواجهات قرب جامعة القدس في أبو ديس

أصيب مستوطن باستهداف مركبته في بلدة عزون شرقي قلقيلية واندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال قرب جامعة القدس في بلدة أبو ديس شرقي القدس المحتلة، مساء اليوم السبت.

وأفادت مصادر محلية أن الشبان الثائرين رشقوا مركبات المستوطنين بالحجارة على الشارع الاستيطاني الذي يمر بالقرب من بلدة عزون شرق قلقيلية، ما أدى لإصابة مستوطن بجروح وتضرر مركبته.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال انتشرت بشكل مكثف في المكان بحثا عن الشبان.

وتحولت التمركزات والطرقات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة ومن ضمنها الطريق الاستيطاني الذي يمر بجانب بلدة عزون لكابوس للمستوطنين جراء الزيادة الكبيرة في عدد عمليات رشق مركباتهم بالزجاجات الحارقة والحجارة في الأشهر الأخيرة.

من جانب آخر، اقتحمت قوات الاحتلال حرم جامعة القدس "أبو ديس" جنوب شرق المدينة واندلع على إثر ذلك مواجهات مع عشرات الشبان الفلسطينيين.

وذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب الشبان، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

وشهدت الضفة الغربية الأسبوع الماضي مواجهات عنيفة مع الاحتلال، في عدة محاور تخللها ارتقاء شهداء وإصابة جنود ومستوطنين وتنفيذ عمليات إطلاق نار.

وخلال أيام الأسبوع استشهد ثلاثة شبان من جنين والخليل، ورصدت 102 نقطة مواجهة، بينها 11 عملية إطلاق نار و23 عملية إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة في عدة مناطق بالضفة، فيما أصيب 6 جنود ومستوطنين.

ورصد تقرير فلسطيني دوري ارتفاعا ملحوظا في أعمال المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر فبراير الماضي، تنوعت بين عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة ورشق بالحجارة والزجاجات الحارقة.

ووثق التقرير، الصادر عن مركز معلومات فلسطين "معطى"، استشهاد (6) مواطنين وإصابة (719) بجراح مختلفة، فيما بلغ عدد عمليات المقاومة (835) عملية، أصابت (27) جنديا ومستوطنا إسرائيليا، بينهم (14) في القدس المحتلة.

المصدر / فلسطين اون لاين