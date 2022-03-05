7 وفيات و357 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الضفة وغزة

أعلنت وزارة الصة الفلسطينية، اليوم السبت، نسبة التعافي من فيروس كورونا في الضفة وغزة، بلغت 97.6% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.6% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "سلفيت 2، طولكرم 7، بيت لحم 6، نابلس 10، رام الله والبيرة 11، قلقيلية 2، الخليل 2، جنين 1، أريحا 1، ضواحي القدس 0، طوباس 0، قطاع غزة 35، مدينة القدس 280".

وأوضحت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "سلفيت 6، طولكرم 16، بيت لحم 14، نابلس 32، رام الله والبيرة 65، قلقيلية 13، الخليل 14، جنين 26، أريحا 4، ضواحي القدس 6، طوباس 4، قطاع غزة 1000، مدينة القدس 500".

وسجلت 3 حالات وفاة في قطاع غزة، حالة وفاة في مدينة القدس، حالة وفاة في جنين، حالة في طولكرم، حالة في قلقيلية، نتيجة الإصابة بفيروس "كورونا".

وأكدت وجود 56 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 106 مريضا، بينهم 26 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

المصدر / فلسطين أون لاين