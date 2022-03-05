"الجهاد" تُشيد بموقف الكويت الرافض للمشاركة في مؤتمر تطبيعي بالبحرين

أشادت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بموقف الوفد الأكاديمي الكويتي الذي رفض المشاركة في المؤتمر الذي استضافته جامعة البحرين الحكومية، بسبب مشاركة وفد يمثل كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت الحركة في بيان لها، اليوم، السبت، على أن دولة الكويت الشقيقة تسجل مرة أخرى موقفًا قوميًا أصيلًا برفضها لكافة أشكال التطبيع.

كما وأدانت بشدة كل أشكال التطبيع بما فيها تطبيع جامعة البحرين التي جعلت من العمل الأكاديمي غطاءً للتطبيع.

وكانت كلية إدارة الأعمال في جامعة البحرين، أعلنت عن إقامة مؤتمر "الشرق الأوسط لجمعية تطوير كليات إدارة الأعمال" يومي 2 و3 آذار/ مارس، بحضور عدد من كليات إدارة الأعمال في دول الخليج، دون الإشارة إلى مشاركة وفد إسرائيلي في المؤتمر.

المصدر / فلسطين أون لاين