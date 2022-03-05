وظائف شاغرة مؤقتة في بلدية جباليا النزلة

إعلان توظيف صادر عن بلدية جباليا النزلة وبالتعاون مع الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية تعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة المؤقتة لمدة 66 يوم وذلك على النحو التالي :

أولاً : وظيفة مهندس/ة مدني عدد 3

وصف الوظيفة: المشروع عبارة عن تشغيل مهندسين وذلك لمتابعة ومراقبة عمال مشروع أعمال صيانة الشوارع والمفترقات ببلاط الإنترلوك في جباليا-مرحلة ثانية، ومتابعة العمل الميداني والتأكد من دوام عمال المشروع وإعداد التقارير وكشوفات الدوام اللازمة.

شروط التسجيل:

- يجب على المتقدم أن يكون حاصل على درجة الدبلوم أو البكالوريس في تخصص الهندسة المدنية من جامعة معترف بها.

- أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال العمل كمراقب عمال.

- أن يجيد استخدام برامج الحاسوب المختلفة (أوفيس، إكسل، ... الخ)، وإعداد التقارير اللازمة.

- لديه القدرة على المتابعة والإشراف على فرق العمل الميدانية والعمل المكتبي والعمل ضمن فريق.

- العمل يتم بنظام المياومة كل أيام الأسبوع ما عدا أيام الجمع والسبت والأعياد الرسمية بنظام 8 ساعات حسب متطلبات العمل.

- على المتقدم الالتزام بأنظمة وقوانين بلدية جباليا النزلة وعلى المخالف تحمل المسئولية القانونية.

- أن لا يكون المتقدم بالطلب لديه أي عمل حالي ويكون لم يحصل على أي وظائف من برامج مشابهة خلال سنة من تاريخه.

- ستتم مقارنة طلبات التشغيل المستلمة بقواعد البيانات الخاصة بالتوظيف في وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووكالة الغوث لتشغيل اللاجئين، ولن يتم قبول أي طلب يتبين أن يتلقى راتبا من أحد هذه المؤسسات.

- يجب أن يكون العامل لدية القدرة الجسدية والمهارات الفنية اللازمة لتنفيذ الانشطة المقترحة في المشروع.

- الأولوية في التشغيل لمن هو متزوج ولديه أطفال ويعيل عدد أكبر من أفراد العائلة.

- يفضل أن يكون المتقدم للمشروع من سكان المناطق المجاورة لمكان العمل والأولوية في الاختيار لمن هو من سكان نفس المدينة.

ثانياً : وظيفة فني بلاط انترلوك عدد 4

وصف الوظيفة: من خلال المشروع يقوم الفنيين بتنفيذ أعمال صيانة الطرق ويشمل أعمال بلاط الانترلوك في مناطق متفرقة من نفوذ بلدية جباليا، وذلك حسب التعليمات التي يصدرها مشرف فريق العمل.

شروط التسجيل:

- أن يكون حاصل على شهادة فني بناء من مؤسسة معترف بها.

- أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال العمل المطلوب.

- يجب على المتقدم أن يمتلك المعرفة اللازمة باستخدام الأدوات والمعدات اللازمة لأعمال صيانة الطرق.

- أن يكون لدية القدرة الجسدية اللازمة للقيام بالأعمال حسب وصف الوظيفة المذكور أعلاه.

- العمل يتم بنظام المياومة كل أيام الأسبوع ما عدا أيام الجمع والسبت والأعياد الرسمية بنظام 8 ساعات وحسب متطلبات العمل.

- على المتقدم الالتزام بأنظمة وقوانين بلدية جباليا النزلة وعلى المخالف تحمل المسئولية القانونية.

- أن يمتلك المتقدم شهادة خبرة من مؤسسة أو شركة في مجال البلاط.

- أن لا يكون المتقدم بالطلب لديه أي عمل حالي ويكون لم يحصل على أي وظائف من برامج مشابهة خلال سنة من تاريخه.

- ستتم مقارنة طلبات التشغيل المستلمة بقواعد البيانات الخاصة بالتوظيف في وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووكالة الغوث لتشغيل اللاجئين، ولن يتم قبول أي طلب يتبين أن يتلقى راتبا من أحد هذه المؤسسات.

- يجب أن يكون العامل لدية القدرة الجسدية والمهارات الفنية اللازمة لتنفيذ الانشطة المقترحة في المشروع.

- الأولوية في التشغيل لمن هو متزوج ولديه أطفال ويعيل عدد أكبر من أفراد العائلة.

- يفضل أن يكون المتقدم للمشروع من سكان المناطق المجاورة لمكان العمل والأولوية في الاختيار لمن هو من سكان نفس المدينة.

ثالثاً : وظيفة عامل صيانة طرق عدد 10

وصف الوظيفة: من خلال المشروع يقوم العمال بأعمال تسوية وحفر وفك بلاط وتوريد البلاط ، وكذلك القيام بجميع الأعمال اللازمة لأعمال الصيانة ، وذلك حسب التعليمات التي يصدرها مشرف فريق العمل.

شروط التسجيل:

- يجب على المتقدم أن يمتلك المعرفة اللازمة باستخدام الأدوات والمعدات اللازمة لصيانة وتأهيل الطرق.

- أن يكون لدية القدرة الجسدية اللازمة للقيام بالأعمال حسب وصف الوظيفة المذكور أعلاه.

- العمل يتم بنظام المياومة كل أيام الأسبوع ما عدا أيام الجمع والسبت والأعياد الرسمية بنظام 8 ساعات وحسب متطلبات العمل.

- على المتقدم الالتزام بأنظمة وقوانين بلدية جباليا النزلة وعلى المخالف تحمل المسئولية القانونية.

- أن لا يكون المتقدم بالطلب لديه أي عمل حالي ويكون لم يحصل على أي وظائف من برامج مشابهة خلال سنة من تاريخه.

- ستتم مقارنة طلبات التشغيل المستلمة بقواعد البيانات الخاصة بالتوظيف في وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووكالة الغوث لتشغيل اللاجئين، ولن يتم قبول أي طلب يتبين أن يتلقى راتبا من أحد هذه المؤسسات.

- يجب أن يكون العامل لدية القدرة الجسدية والمهارات الفنية اللازمة لتنفيذ الانشطة المقترحة في المشروع.

- الأولوية في التشغيل لمن هو متزوج ولديه أطفال ويعيل عدد أكبر من أفراد العائلة.

- يفضل أن يكون المتقدم للمشروع من سكان المناطق المجاورة لمكان العمل والأولوية في الاختيار لمن هو من سكان نفس المدينة.

رابعاً : وظيفة عامل مع عربة كارو عدد 3

وصف الوظيفة: من خلال المشروع يقوم السائقين بتوفير عربة تجرها حيوان خالي من أية عيوب وذلك لتوصيل عمال طواقم صيانة الشوارع والمفترقات ببلاط الإنترلوك والأسفلت في جباليا، وكذلك تحميل وتفريغ وتوصيل المعدات والأدوات الخاصة بأعمال المشروع، والحفاظ عليها وتوصيلها بشكل سليم من وإلى مخازن البلدية ومواقع العمل.

شروط التسجيل:

- يجب على المتقدم أن يمتلك عربة تجرها حيوان خالي من أي مشاكل أو عيوب.

- أن يكون لدية القدرة الجسدية اللازمة للقيام بالأعمال حسب وصف الوظيفة المذكور أعلاه.

- العمل كل أيام الأسبوع ما عدا أيام الجمع والسبت والأعياد الرسمية بنظام 8 ساعات وحسب متطلبات العمل.

- على المتقدم الالتزام بأنظمة وقوانين بلدية جباليا النزلة وعلى المخالف تحمل المسئولية القانونية.

- العمل يتم بنظام المياومة والبلدية غير مسئولة عن أي طارئ أو خلل سواء للسائق أو الحيوان.

- أن لا يكون المتقدم بالطلب لديه أي عمل حالي ويكون لم يحصل على أي وظائف من برامج مشابهة خلال سنة من تاريخه.

- ستتم مقارنة طلبات التشغيل المستلمة بقواعد البيانات الخاصة بالتوظيف في وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووكالة الغوث لتشغيل اللاجئين، ولن يتم قبول أي طلب يتبين أن يتلقى راتبا من أحد هذه المؤسسات.

- يجب أن يكون العامل لدية القدرة الجسدية والمهارات الفنية اللازمة لتنفيذ الانشطة المقترحة في المشروع.

- الأولوية في التشغيل لمن هو متزوج ولديه أطفال ويعيل عدد أكبر من أفراد العائلة.

- يفضل أن يكون المتقدم للمشروع من سكان المناطق المجاورة لمكان العمل والأولوية في الاختيار لمن هو من سكان نفس المدينة.

طريقة التسجيل:

- يمكن التقدم للوظائف السابقة من خلال تعبئة طلب رسمي على الموقع الإلكتروني لصندوق التشغيل الفلسطيني على العنوان https://e.pfesp.ps/ ومن ثم الدخول لصفحة الوظائف واختيار التقدم لهذه الوظيفة.

- يمكنكم مشاهدة فيديو شرح لعملية التسجيل من خلال الرابط التالي :

https://youtu.be/8D90iJyqNKI

- لمن تواجهه مشكلة فنية أثناء التسجيل عليه تقديم طلب شكوى للمساعدة عبر الرابط التالي:

https://e.pfesp.ps/page/report/ar.

- لمن لا يستطيع استخدام الموقع الإلكتروني التقدم بطلب ورقي لدى البلدية المعنية بالتوظيف.

- ينتهى التسجيل للوظائف السابقة بتاريخ 16/3/2022 .