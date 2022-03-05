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الأسير مازن القاضي يدخل عامه الـ21 في سجون الاحتلال

05 مارس 2022 . الساعة 13:39 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

دخل الأسير مازن القاضي من مدينة البيرة بالضفة الغربية، اليوم السبت، عامه الـ21 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال نادي الأسير،في بيان مقتضب: إن" الاحتلال اعتقل الأسير القاضي عام 2002، وحكم عليه بالسجن المؤبد 3 مرات و25 عاما، ويقبع حاليا في سجن (ريمون)".

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو (4550) أسير، منهم (32) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال والقاصرين في سجون الاحتلال نحو (170) طفلاً، وعدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (500) معتقلاً، فميما وصل عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى (226) شهيدًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#أسرى #سجون الاحتلال #الأسير مازن القاضي

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