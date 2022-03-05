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الاحتلال يُقرر الانضمام للعقوبات الأمريكية على روسيا

05 مارس 2022 . الساعة 13:32 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الانضمام إلى العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على 25 مليادرير روسي مقربون من فلاديمير بوتين، وذلك بمنع طائراتهم من الهبوط في مطار اللد “بن غوريون”، أو السماح لـ”اليخوت” الخاصة بهم من الرسو في أي من الموانئ الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

وبحسب موقع “واي نت” العبري، فإنّ هذه الخطوة بمثابة انضمام للعقوبات على روسيا والتي فرضتها الإدارة الأمريكية مؤخرًا على تلك الشخصيات الروسية من ما يعرفون بأنهم “الأوليغارشية”، والتي قد تصل لاحقًا لتجميد أصول شركاتهم.

ونقل الموقع عن مسؤول  كبير لدى الاحتلال قوله، “يجب أن لا يتم تصويرنا كدولة يمكن من خلالها الالتفاف على العقوبات”.

وأشار الموقع إلى أن لجنة العقوبات لدى الاحتلال ستدرس كل حالة على أساس مزاياها الخاصة، ولكن نظرًا لوجود العديد من الدول التي فرضت عقوبات على روسيا، فإن تل أبيب ستعمل وفقًا للقائمة الأمريكية ضد “الأوليغارشية”.

وقال الموقع العبري: "إنّ دولة الاحتلال ستنقل رسالة لهم بأنها لن تكون المكان الذي يختبئون فيه بطائراتهم أو “اليخوت”..، والتأكد من عدم نقل أموالهم إلى هنا".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#روسيا #عقوبات أمريكية #الإدارة الأمريكية #العملية العسكرية الروسية

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