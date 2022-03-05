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تقرير: 6 شهداء و2448 انتهاكاً من الاحتلال بالضفة خلال فبراير

05 مارس 2022 . الساعة 13:26 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

رصد تقرير فلسطيني دوري ارتفاعا ملحوظاً في انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس خلال شهر فبراير الماضي تنوعت بين عمليات قتل لمواطنين وتصاعداً في الاستيطان.

 ووثق التقرير الدوري لانتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية خلال شهر شباط 2022 الصادر عن مركز معلومات فلسطين "معطى"، استشهاد (6) مواطنين وإصابة (719) بجراح مختلفة.

وحسب التقرير الذي تم نشره اليوم السبت، ارتكب الاحتلال 2448 انتهاكاً، واستشهد 6 مواطنين هم أدهم مبروكة، ومحمد الدخيل، وأشرف املبسلط، ومحمد أبو صالح، ونهاد البرغوثي، ومحمد شحادة.

كما بلغ عدد المصابين 719 مصاباً بنيران قوات الاحتلال ومستوطنيه، بينهم نساء وأطفال ومسنين، بينما بلغ عدد عمليات إطلاق النار التي نفذها جنود الاحتلال والمستوطنون 160 اعتداء.

واعتقلت قوات الاحتلال 434 مواطنا فلسطينيا، وبلغ عدد عمليات الاقتحام لمناطق مختلفة في الضفة والقدس 388 اقتحاما.

ونفذت سلطات الاحتلال 1413نشاطا استيطانياً تنوعت ما بين مصادرة وتجريف أراض وشق طرق والمصادقة على بناء وحدات استيطانية جديدة، فيما وثق تقرير معطى ارتكاب المستوطنين 105 اعتداءات بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.

ودمرت قوات الاحتلال والمستوطنين 87 منشأة فلسطينية بينها محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات، وصادرت 27 أخرى.

وحسب التقرير فقد هدمت قوات الاحتلال خلال فبراير 28 منزلاً، وأخطرت عشرات بالهدم، مقابل هدم 23 منزلاً الشهر الماضي.

وشهد المسجد الأقصى تصعيدا في انتهاكات قوات الاحتلال، حيث اقتحم 3447 مستوطناً باحات الأقصى خلال شهر فبراير، مقابل 2347 مستوطنا اقتحموا المسجد في يناير، بحماية قوات الاحتلال.

وتعد مناطق نابلس و الخليل والقدس، الأكثر تعرضا لاانتهاكات الاحتلال بواقع 694 ،459 ،365 انتهاكا على التوالي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#انتهاكات الاحتلال #تقرير #حصيلة انتهاكات

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