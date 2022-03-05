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وفق مصادر خاصة لـ"شهاب"

توجه لدى فتح لإلغاء المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية خشية خسارتها

05 مارس 2022 . الساعة 13:17 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أكدت مصادر في حركة فتح، وجود توصية قدمت للجنة المركزية في الحركة ولرئاسة السلطة، بإلغاء المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية المنوي عقدها في 26 مارس 2022.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لوكالة "شهاب"، إن السبب الرئيسي للتوصية هو خشية خسارة قوائم فتح في الانتخابات خاصة في الخليل ونابلس التي تقدمت فيها قوائم قوية وموحدة ضد الحركة.

واستدلت التوصية بنتائج الانتخابات المحلية السابقة، والتي حازت فيها القوائم المستقلة على أكثر من 70% من النتائج.

وأضافت المصادر:" إن الأقاليم تستشعر حالة الغضب الشديد على حركة فتح التي تقود السلطة، والتي عانت كثيرا خلال تشكيل قوائمها ورفض شخصيات اعتبارية وعائلات تقديم أيً دعم لقوائمها".

كما كشفت عن وجود نية لافتعال إشكالات عائلية أو فتن عبر الصفحات المدعومة من الأجهزة الأمنية وخاصة صفحات الحدث التابعة لجهاز المخابرات لخلق مبرر الإلغاء.

وعبرت المصادر عن خشيتها أن تحصل فتنة كبيرة بين العائلات أو بين المناطق بسبب وجود هذا التوجه لدى بعض قيادات فتح والأجهزة الأمنية.

ولفتت إلى أن الأقاليم تستشعر حالة غضب كبيرة وسط المواطنين بسبب عدة أمور أهما غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار والفساد المستشري وسط بعض القيادات، والاستيلاء على كل المناصب القيادية في المنظمة وسط غياب أيّ حل سياسي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الانتخابات المحلية #الضفة الغربية

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