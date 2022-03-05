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مع تعافي 1000 حالة

غزة: 3 وفيات و35 إصابة جديدة بـ"كورونا"

05 مارس 2022 . الساعة 11:08 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.

وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنها أجرت 298 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت عن تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وذكرت أنها سجلت 1000 حالة تعافٍ جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 247148 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 7552 حالة، وإجمالي المتعافين 237658 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1938 وفاة.

وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 89 حالة، من بينها 63 حالات خطيرة وحرجة.

ونبهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 665837 شخصًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#كورونا #وفيات كورونا #إصابات كورونا

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