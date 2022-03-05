النقل بغزة توضح قرارها حول منع عمل المركبات القديمة

قال الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات بقطاع غزة خليل الزيان، اليوم السبت، "إنّ المركبات التي تجاوزت أعمارها أكثر من (20 سنة) هي مركبات قديمة ولا يجوز لها قانونياً العمل".



وأضاف الزيان، في حديثٍ لإذاعة "صوت الأقصى" المحلية: "أنّه في حال تقدم أي مواطن بشكوى حول عدم قدرته على إعدام مركبته القديمة مقدمًا الأسباب المقنعة فإن الوزارة ستدرس طلبه وستراعي ظروف الناس".



وأوضح أنّ أهم الأسباب التي تدفع الوزارة للسماح للمواطن بقيادة المركبة القديمة أن تكون مصدر دخل وحيد لأسرته، لافتاً إلى أنّه يمكن تحويل المركبة التي يزيد عمرها عن 20 عامًا إلى عمومي داخلي.



واختتم الزيان حديثه بالقول: "إنّ القانون ينص بعد 18 سنة تحول السيارة من عمومي إلى ملاكي حتى لو كانت بنيتها جديدة، ونحن نقدر ظروف الناس، وسنتابع شكاوى المواطنين وندرس طلباتهم".

المصدر / فلسطين أون لاين