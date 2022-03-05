وظائف شاغرة في  جمعية السلامة الخيرية

نبذة عن المؤسسة

تأسست جمعية السلامة الخيرية لرعاية الجرحى وذوي الإعاقة عام 2004 كمؤسسة خيرية في غزة ، تقدم الجمعية الرعاية الصحية للمصابين والمعاقين مع توفير خدمات إعادة تأهيل شاملة تشمل إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي والمهني وإعادة التأهيل الصحي وإعادة التأهيل الأكاديمي وتنفذ جمعية السلامة الخيرية برامج مستدامة لتعزيز اندماج المعاقين في المجتمع من خلال توفير فرص العمل.

ملخص العمل:

تسعى جمعية السلام الخيرية إلى توظيف أخصائي العلاج الطبيعي وموظف خدمات (مركز إعادة التأهيل للعلاج الطبيعي) وتزويد المرضى بالعلاج الطبيعي لتحسين حركتهم وقوة عضلاتهم ، وتشجع جمعية السلام الخيرية المرشحين على التقدم لهذه الوظيفة الشاغرة ليتم إدراجها بعد ذلك في فريقها يعمل في قطاع غزة.

تشجع جمعية السلام الخيرية المرشحين الذكور للتقدم لهذه الوظيفة الشاغرة وفقا لما يلي :

- المسمى الوظيفي: أخصائي العلاج الطبيعي (2)

- المسمى الوظيفي: موظف خدمات (1)

- نوع الوظيفة: دوام كامل (100٪)

- مكان الوظيفة: المنطقة الوسطى / قطاع غزة

الواجبات والمسؤوليات الرئيسية للعلاج الطبيعي:

- عقد جلسة PT للمستفيدين لتقييم احتياجاتهم الطبية وفقًا لمهنتك وإعداد خطة علاج لكل حالة وفقًا لاحتياجاتها.

- تقديم خدمات العلاج الطبيعي للمستفيدين بمركز PTR.

- تزويد المستفيدين بالتدريب المناسب على استخدام الأجهزة المساعدة ومتابعة هذه الحالات طوال فترة العلاج.

- إعداد تقارير دورية حسب تعليمات الطبيب بخصوص إجراء معين.

- توفير المعلومات اللازمة للمستفيدين وأسرهم وطرق وآليات التعامل مع الوضع الراهن ونصائح للوصول إلى القبول النفسي والرضا الذاتي.

- إجراء أي تدريب مطلوب لموظفي المشروع الآخرين إذا لزم الأمر.

- أداء أي مهام يكلف بها المنسق.

- الحفاظ على سرية وخصوصية العمل.

مؤهلات ومهارات العلاج الطبيعي:

- شهادة جامعية في العلاج الطبيعي ، درجة جامعية أعلى من 75٪

- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال العلاج الطبيعي.

- حاصل على رخصة مزاولة المهنة من وزارة الصحة

- حسن المظهر ومهذب في الكلام وقادر على الإقناع

- القدرة على العمل ضمن فريق وتحت الضغط

- مهارات الكمبيوتر بما في ذلك مايكروسوفت أوفيس

- إعداد وكتابة التقارير باللغتين الإنجليزية والعربية

- إجادة اللغة الإنجليزية "القراءة والكتابة"

طريقة التسجيل:

- للتسجيل للوظائف المذكورة أعلاه من خلال تعبئة طلب التوظيف من خلال الضغط ( هنا )

- آخر موعد للتقديم يوم الاثنين الموافق 07/03/2022 الساعة 2:00 ظهراً .

- سيتم الاتصال فقط قائمة المرشحين المختصرة .