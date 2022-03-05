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المرور بغزة: 27 إصابة في 49 حادث سير الأسبوع الماضي

05 مارس 2022 . الساعة 09:59 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلنت إدارة المرور النجدة بالشرطة، صباح السبت، أن 49 حادث سير وقعت في قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت شرطة المرور في إحصائية الحوادث المرورية التي وقعت في القطاع خلال الأسبوع الماضي من 26 فبراير الماضي وحتى 4 مارس الجاري تسجيل 27 إصابة.

وأفادت الإحصائية أن 49 حادث سير سُجلت لدى دائرة حوادث الطرق، خلال الأسبوع الماضي، نتج عنها 27 إصابة، منها 15 إصابة بجروح متوسطة، و12 إصابة بجروح طفيفة.

وبيّنت الإحصائية أن الحوادث المذكورة خلفت أضراراً مادية وتلفيات بـ 55 مركبة، من ضمنها 3 دراجات نارية.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حوادث سير #المرور بغزة

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