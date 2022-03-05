شبكة القسطل: 831 مستوطنًا اقتحموا "الأقصى" بأسبوعٍ

وثّقت شبكة "القسطل" الإخبارية، اقتحام 831 مستوطنًا متطرفًا للمسجد الأقصى المبارك خلال الأسبوع الماضي، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت الشبكة، في تقرير لها، أن المستوطنين تجوّلوا في باحات "الأقصى" باستفزاز خلال الاقتحامات، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية، تزامنًا مع انتشار قوات الاحتلال المدججة بالأسلحة.

وأشارت إلى أنَّ مناوشات اندلعت بين قوات الاحتلال والحرّاس، بسبب صلاة أحد المستوطنين عند باب السلسلة بصوتٍ مرتفع واستفزازيّ.

وأفادت بأن مستوطنًا اعتدى على الحارس سامر أبو قويدر، وبدلًا من اعتقال المُعتدي، اعتُقل أبو قويدر واقتيد للتحقيق، ومن ثمّ أفرج عنه شرط إبعاده عن المسجد الأقصى أسبوعًا، قابلًا للتجديد.

ولفتت إلى أن قوات الاحتلال اعتدت -الاثنين الماضي- على الوافدين لمدينة القدس المحتلة من أجل إحياء ذكرى الإسراء والمعراج، واندلعت مواجهات عنيفة بين القوات والشبان الفلسطينيين في باب العامود، تزامنًا مع الاحتفالات وخروج الكشافة.

وأُصيب خلال المواجهات نحو 280 فلسطينيًّا، منهم أطفال رُضّع ونساء وفتيات، بحسب جمعية الأمل للخدمات الصحية، كما بلغت حصيلة الاعتقالات 22 معتقلًا (جميعهم أطفال باستثناء اثنين)، تعرّضوا للضرب المبرح من شرطة الاحتلال.

وفي الجمعة، عرقلت عناصر من قوات الاحتلال دخول العديد من المصلين القادمين من الضفة الغربية المحتلة للمسجد الأقصى، بعد وصولهم عند أبوابه، كما ضيّقت على العديد من الوافدين أثناء دخولهم، من خلال تفتيشهم واحتجاز هوياتهم أو فحصها.

ورصدت كاميرا "القسطل" أداء مستوطنين رقصات استفزازية بحراسة قوات الاحتلال، عند باب القطّانين، في الوقت الذي مُنع فيه الشُبّان من المرور لصلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

كما نظم المستوطنون مظاهرة عند الحائط الغربي خلف باب المغاربة، بحراسة قوات الاحتلال، ووصلت أصواتهم إلى الأقصى.

ولفتت شبكة "القسطل" إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى، الجمعة، واستنفرت بالمكان، وأزالت علمًا فلسطينيًّا علّقه الشُبّان عقب صلاة الجمعة فوق البائكة الجنوبية، كما اعتقلت شابًّا.





المصدر / فلسطين أون لاين