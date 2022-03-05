روسيا تُعلن عن وقف إطلاق نار "مؤقت" في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن التهدئة من جانبها يبدأ الساعة العاشرة صباحاً، وذلك لفتح ممرات إنسانية لخروج المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا.

وقالت وزارة الدفاع، في تصريحٍ صحفي: "إنّ الجانب الروسي يعلن اليوم، 5 مارس من الساعة 10 صباحاً بتوقيت موسكو، يبدأ نظام تهدئة وفتح ممرات إنسانية أمام خروج المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا".

وأشارت إلى أنّه تم الاتفاق مع الجانب الأوكراني على ممرات إنسانية، والطرق التي سيخرج منها المدنيون.

يشار إلى أن الحرب الدائرة في أوكرانيا تدخل يومها العاشر على التوالي، وسط تصعيد الغرب دعمه السياسي والاقتصادي والعسكري لأوكرانيا.

هذا وقد توقفت العديد من القنوات التلفزيونية الأميركية كـ"ABC"، و"CBS"، وشبكة "CNN"، وغيرها من الوسائل الإعلامية الأميركية عن البث من روسيا، حسب ما صرحت به مصادر تابعة لها.

كما قررت الخدمة الفيدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام حجب شبكة "فيسبوك" في روسيا بشكل كامل، في خطوة جوابية على حظر "ميتا" حسابات RT و"سبوتنيك" في أوروبا.

وجاء في بيان عن الخدمة أنه "تم في 4 مارس 2022 حظر الوصول إلى شبكة "فيسبوك" على أراضي روسيا الاتحادية".

يذكر أن الخدمة طلبت في وقت سابق من شركة "ميتا" المالكة لـ"فيسبوك" إزالة القيود التي تحد من الوصول إلى حسابات RT و"سبوتنيك" على الشبكات الاجتماعية، بعد أن تم فرضها في أوروبا.

ونقلا عن الموقع الإلكتروني لوكالة "نوفوستي" الروسية، فمن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا الاثنين المقبل.

وتلي هذه الجلسة العامة الاثنين، مشاورات مغلقة بين أعضاء مجلس الأمن الـ15 بناء على طلب المكسيك، وفرنسا، لمناقشة مشروع قرار محتمل، حسبما قال دبلوماسي لوكالة "فرانس برس".

المصدر / وكالات