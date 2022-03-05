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الداخلية بغزة: مغادرة 7042 ووصول 6811 عبر حاجز بيت حانون الأسبوع الماضي

05 مارس 2022 . الساعة 09:27 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم السبت، إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (27 فبراير وحتى 6 مارس 2022).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي عدد المغادرين عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغ 7042 مغادرا، فيما بلغ عدد الوصول 6811 وافدا.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 6899 مواطناً و109 أجانب، و34 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 6645 مواطنا، و109 أجانب، و55 من فلسطينيي الداخل، و2 وفيات.

يشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو حاجز حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الداخلية #حاجز بيت حانون

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