المقادمة يتراجع عن اعتزاله من اجل بقاء الشاطئ

غزة/ مؤمن الكحلوت:

قرر اللاعب أدهم المقادمة العدول عن قرار اعتزاله والعودة للعب مجدداً ضمن صفوف فريق كرة القدم الأول لنادي خدمات الشاطئ، خلال مرحلة الإياب من بطولة دوري "ooredoo" الممتاز لموسم 2021-2022.

وعمل المقادمة (٣٨ عاماً)، مدرباً مساعداً للفريق الأول خلال مرحلة الذهاب من البطولة، عقب اعتزاله اللعب الصيف الماضي.

وعاد المهاجم المقادمة للعب، بناء على رغبة مدرب الفريق حمادة شبير، الذي أشرف على تدريبه من قبل، وبعد ظهوره بشكل لافت خلال مشاركته في تدريبات الفريق، والمباريات التجريبية التي خاضها الفريق مؤخراً، حيث تم قيده في سجلات الاتحاد، بجانب حارس المرمى هيثم فتيحة واللاعب بلال النمنم.

وفي سياق منفصل، ينظر اتحاد كرة القدم اليوم، في طلب نادي اتحاد الشجاعية بإقامة مباراته مع خدمات الشاطئ على ملعب اليرموك بعد قرار نقلها إلى ملعب الشهيد محمد الدرة كعقوبة على الشاطئ.