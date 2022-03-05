فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

القيادي الورديان يواصل إضرابه عن الدواء لليوم الـ"11"

وظائف شاغرة في جمعية مؤسسة إنقاذ الطفل

المرور بغزة: 27 إصابة في 49 حادث سير الأسبوع الماضي

شبكة القسطل: 831 مستوطنًا اقتحموا "الأقصى" بأسبوعٍ

لجنة المتابعة: 800 وحدة سكنية مهددة بالهدم في جبل المكبر

روسيا تُعلن عن وقف إطلاق نار "مؤقت" في أوكرانيا

الداخلية بغزة: مغادرة 7042 ووصول 6811 عبر حاجز بيت حانون الأسبوع الماضي

الأهلي x شباب رفح.. مباراة البقاء في مسار طريق الصحوة

المقادمة يتراجع عن اعتزاله من اجل بقاء الشاطئ

64 يوماً على مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال

إعلان تيك توك داخلي

64 يوماً على مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال

05 مارس 2022 . الساعة 09:16 بتوقيت القدس
...
مبنى محكمة يتبع للاحتلال الإسرائيلي (أرشيف)

يواصل نحو 500 أسير "إداري" مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ64 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.

وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني الماضي، موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

وفي سياق متصل، يواصل الأسرى الإداريون المرضى في سجن "عوفر" منذ عدة أيام مقاطعة عيادة السجن، ويرفضون إجراء الفحوصات والعلاجات الطبية، رفضا لاعتقالهم الإداري، وللمطالبة بالإفراج الفوري عنهم.

بدورها، أكدت الحركة الأسيرة دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، داعية جميع الأسرى الإداريين في مختلف المعتقلات إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون (إسرائيل) هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#أسرى #محاكم الاحتلال #الأسرى الإداريون

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة