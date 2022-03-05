شباب الخليل يعزز صدارته لدوري المحترفين

غزة/ وائل الحلبي:

عزز شباب الخليل من موقعه في صدارة ترتيب دوري "ooredoo" للمحترفين لأندية الضفة الغربية لموسم 2021-2022، بفوزه الثمين على مؤسسة البيرة في إطار منافسات الأسبوع السابع عشر، فيما حقق ثقافي طولكرم فوزاً مثيراً على مضيفه الأمعري.

وتمكن شباب الخليل من الابتعاد بصدارة ترتيب البطولة بفوزه الصعب على البيرة بهدف دون رد، في المباراة التي جرت بين الفريقين أمس، على ستاد دورا.

الفوز ضمن لشباب الخليل البقاء في المركز الأول برصيد (43) نقطة، وتوقف رصيد البيرة عند (9) نقاط في المركز العاشر متفوقاً بفارق الأهداف عن الأمعري ومركز طولكرم صاحبي نفس رصيد النقاط.

هدف الفوز سجله نجم شباب الخليل أحمد ماهر مبكراً بعدما استقبل كرة من زميله تامر صيام ليحولها ماهر قوية في الشباك عند الدقيقة (8) وشهدت المباراة طرد لاعب البيرة محمد حامد بالبطاقة الصفراء الثانية عند الدقيقة (89).

الثقافي يزيد أوجاع الأمعري

بدوره تلقى الأمعري خسارة جديدة من ضيفه ثقافي طولكرم بهدفين مقابل أربعة، في مباراة جمعتهما على ستاد الشهيد فيصل الحسيني، لتزداد معاناة أصحاب الأرض بتلقيهم الخسارة الـ12 في البطولة، والتي جمدت رصيده عند (9) نقاط في المركز الحادي عشر وقبل الأخير، ورفع الثقافي رصيده من النقاط إلى (25) نقطة في المركز السابع متأخراً بفارق الأهداف عن هلال القدس.

مباريات اليوم

وتختتم اليوم مباريات الجولة بلقاء القمة الذي يجمع جبل المكبر وجاره هلال القدس على ستاد الشهيد فيصل الحسيني، والذي يطمح فيه المكبر للفوز ومواصلة مطاردته للمتصدر شباب الخليل، ويلتقي طوباس بضيفه إسلامي قلقيلية على ستاد الجامعة الأمريكية، ويحل بلاطة ضيفاً ثقيلاً على السموع في مباراة تجمعهما على ستاد دورا.