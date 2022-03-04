تعرّف على موعد حلول الشهر الفضيل فلكياً

أعلن مرصد "الزعاق" للدراسات الفلكية والجيوفيزيائية في المملكة العربية السعودية، أن يوم السبت 2 إبريل سيكون غرة شهر رمضان وعدته 30 يوما، ليكون يوم الإثنين 2 مايو أول أيام عيد الفطر.

وأضاف المركز في تغريدة لرئيسه الدكتور خالد الزعاق عبر "تويتر"، أن العامة يسمون شهر رمضان بالقصير لسرعة مرور أيامه حسيا ويسمون شهر شوال بالطويل.

وأوضح أن شهر رمضان الكريم يقع بين أقصر وأطول شهور السنة إحساسا، بين شهر شعبان، والذي يسمونه بالقصير نظرا لشوق الناس لرمضان، وشهر شوال الطويل لأننا نفارق رمضان الغالي على قلوب المسلمين.

وأكد أن دوران الأرض حول محورها يعبر عن اليوم، ودوران القمر حول الأرض يعبر عن الشهر، ودوران الأرض حول الشمس يعبر عن السنة.

وأشار إلى أن هذا الدوران يسمى بالوقت والزمن ويتم بغاية الدقة، والعرب يسمونها بالسنن وهي سنن كونية لا تتغير ولا تتبدل.

وينتظر المسلمون في كل بقاع الأرض قدوم شهر رمضان المبارك لما فيه من خيرات ومحبة وألفة بين الجميع كما تزداد فيه البحث عن الحسنات والتقرب لله سبحانه وتعالى بالعبادات وبالتأكيد أبرزها صيام الشهر الكريم.

المصدر / فلسطين أون لاين