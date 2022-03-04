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ماذا اشترط بوتين لقبول حوار إحلال السلام مع أوكرانيا؟

04 مارس 2022 . الساعة 20:58 بتوقيت القدس
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الحوار من أجل إحلال السلام في أوكرانيا غير ممكن إلا في حال القبول "بكل المطالب الروسية".

جاء ذلك خلال اتصالٍ هاتفي أجراه المستشار الألماني أولاف شولتس مع "بوتين" اليوم الجمعة.

وأضاف "بوتين" لـ "شولتس"، أن القوات الروسية لا تقصف المدن الأوكرانية، معتبرًا الاتهامات بهذا الخصوص "مفبركة"، وفق بيان أصدره "الكرملين" بشأن مخلص الاتصال بين الطرفي.

ولفت إلى أن جولة ثالثة من المحادثات الروسية الأوكرانية ستعقد خلال أيام، دون ذكر تفاصيل أخرى.

من جانبه دعا "شولتس" الرئيس الروسي لوقف فوري هجوم بلاده العسكري على أوكرانيا، والمستمر منذ تسعة أيام متتالية.

كما طالب "شولتس" بوتين السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة من الحرب، وفق ما أورده متحدث باسم الحكومة الألمانية.

المصدر / وكالات
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#روسيا #بوتين #أوكرانيا

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