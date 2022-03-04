الاحتلال يقرر تسليم جثمان الشهيد "أبو عصب" الإثنين القادم

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تسليم جثمان الشهيد الفتى عمر إبراهيم أبو عصب من بلدة العيسوية في مدينة القدس.

وقالت مصادر عائلية، إن الاحتلال قرر تسليم جثمان الشهيد "أبو عصب" مساء يوم الاثنين القادم.

وفي 17 نوفمبر/ تشرين ثاني المنصرم، استشهد الفتى عمر أبو عصب (16 عامًا) بعد إطلاق النار عليه من جنود الاحتلال، بتهمة طعن عنصرين من شرطة الاحتلال في شارع الواد بالبلدة القديمة.

وبعد استشهاده، أخضعت شرطة الاحتلال والد الشهيد "أبو عصب" ووالدته وشقيقه للتحقيق، واحتجزت جثمانه من ذلك الحين.

المصدر / فلسطين أون لاين