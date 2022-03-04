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حماس: مرة أخرى تسجل الكويت موقفاً عروبياً قومياً أصيلاً

04 مارس 2022 . الساعة 20:32 بتوقيت القدس
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أعلنت حركة حماس، اليوم الجمعة، تقديرها لخطوة انسحاب وفد أكاديمي كويتي من مؤتمر استضافته جامعة البحرين، بسبب مشاركة وفد إسرائيلي في فعالياته.

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم: "مرة أخرى تسجل الكويت موقفاً عروبياً قومياً أصيلاً بانسحاب وفد أكاديمي من مؤتمر استضافته جامعة البحرين، إثر مشاركة وفد إسرائيلي في فعالياته".

وأضاف قاسم في تصريح صحفي، وصل فلسطين أون لاين نسخة عنه، "هذه المواقف المقدرة للقيادة والشعب الكويتي تنسجم مع ضمير الأمة، ويعكس استمرار وقوفها الى جانب شعبنا ودعمها المتواصل لحقه في النضال لاسترداد أرضه".

الجدير ذكره أنها ليست المرة الأولى التي تنسحب فيها الكويت ووفودها من فعاليات علمية ورياضية، بسبب مشاركة فرق تابعة للاحتلال فيها.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #الكويت #رفض التطبيع

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