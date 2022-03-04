انسحاب وفد أكاديمي كويتي من مؤتمر بالبحرين إثر مشاركة "إسرائيليين"

انسحب وفد أكاديمي كويتي، من مؤتمر استضافته جامعة البحرين الحكومية، وذلك إثر مشاركة وفد إسرائيلي في فعالياته، وفق ما أفادت رابطة شباب لأجل القدس الكويتية، عبر تغريدة في موقع "تويتر" اليوم الجمعة .

وكانت كلية إدارة الأعمال بجامعة "البحرين"، أعلنت عن إقامة مؤتمر "الشرق الأوسط لجمعية تطوير كليات إدارة الأعمال" يومي 2 و3 آذار/مارس الجاري، بحضور عدد من كليات إدارة الأعمال في دول الخليج، دون الإشارة إلى مشاركة الوفد الإسرائيلي بالمؤتمر .

وقال رئيس فريق شباب لأجل القدس في الكويت، مصعب المطوع، إن "انسحاب الوفد الأكاديمي الكويتي، يؤكد موقف الكويت الرسمي الواضح تجاه رفض التطبيع مع الاحتلال بكافة أشكاله ".

وأضاف أن هذه المواقف "أصبحت أحد الأسلحة التي تشكل غصة في حلق الكيان الإسرائيلي المحتل، وورقة ضغط وأذى له ".

وأكد المطوع أن موقف الكويت "لم ولن يتغير تجاه قضيته المركزية الأولى، ووجوب دعم الشعب الفلسطيني ".

من جهته؛ قال رئيس رابطة شباب لأجل القدس العالمية، طارق الشايع، إن "هذه الانسحابات إثباتٌ للقيم التي تربى عليها الكويتيون، والمبادئ التي لن يتنازلوا عنها مهما طال الزمن ".

وأضاف أن "إصرار الدول المطبعة على إشراك الكيان الإسرائيلي في كل شيء؛ هو محاولة منهم لتبييض وجه الاحتلال المغموس بالدم ".

وأكد الشايع أن "ما يحصل اليوم من تطبيع مع العدو الصهيوني؛ هو محاولة يائسة لتحطيم خطوط الدفاع لدى أمتنا المسلمة؛ من خلال أنظمة عميلة ومتخاذلة وخائنة لأمتها وعقيدتها ومبادئها ".

وأشار إلى أن "ما تقوم به هذه الأنظمة من احتفاء واحتفال واستقبال للقتلة المجرمين؛ لا يترك مجالا للأحرار سوى اتخاذ مواقف رافضة ومنددة بذلك ".