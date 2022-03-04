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بالفيديو الاحتلال يعتقل 3 شبان من "الشيخ جراح" بعد الاعتداء عليهم

04 مارس 2022 . الساعة 18:12 بتوقيت القدس
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، الشاب إسلام غتيت ومتضامنين اثنين، خلال قمعها تظاهرة في حي الشيخ جرّاح بمدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في التظاهرة التي خرجت للتنديد باعتداءات الاحتلال والمستوطنين المتواصلة على أهالي الحي والعشرات من المقدسيين والمتضامنين، وقامت بدفعهم وتفريقهم بالقوة.

وجاب المشاركون شوارع الحي، رافعين العلم الفلسطيني، مرددين الشعارات المطالبة بوقف استهدافه من الاحتلال ومخططات التهجير القسري لسكانه من منازلهم، ووقف سياسة هدم المنازل والمنشآت، ورفع الحواجز العسكرية التي تحاصر الحي، وسحب الجنود من داخله ومحيطه.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس #الشيخ جراح

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