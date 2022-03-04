منخفض خماسيني.. هكذا تبدو الأجواء خلال الأسبوع المقبل

توقع الخبير الفلكي والراصد الجوي، نادر اشتي أن يشهد يوم غد السبت أجواءً مشمسة دافئة نهارا وباردة أثناء الليل.

وقال اشتي "يوم الأحد تتأثر المنطقة بمنخفض جوي خماسيني، لذا ترتفع درجات الحرارة وتنشط الرياح وتكون مثيرة للغبار وخاصة بالمناطق الجنوبية والشرقية مع احتمال تساقط زخات من الأمطار ببعض المناطق".

وتبقى الفرصة قائمة في يوم الاثنين، بحسب اشتي، لزخات من الأمطار حتى ساعات الصباح، وبساعات الظهر تستقر الأجواء لتكون مشمسة نهارا مع ظهور السحب وبارده ليلا.

وفي يوم الثلاثاء يستمر تأثير الكتلة الباردة مع احتمال زخات من الأمطار ببعض المناطق.

أما يوم الأربعاء فتوقع اشتي أن الأجواء مشمسة دافئة نهارا وبساعات المساء تنشط الرياح وتنخفض درجات الحرارة وتتكاثر السحب وتتهيأ الفرصة لزخات من الأمطار ببعض المناطق.

وفي يوم الخميس تتأثر المنطقة منذ ساعات الصباح بمنخفض جوي بارد وماطر وسريع وبساعات الليل ينحسر المنخفض الجوي.

وتكون الأجواء في يوم الجمعة مستقرة دافئة مشمسة نهارا مع ظهور السحب.

المصدر / فلسطين أون لاين