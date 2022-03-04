4 إصابات برصاص مستوطن وسط الخليل بينهم ثلاثة أطفال

أصيب 4 مواطنين بينهم ثلاثة أطفال، اليوم الجمعة، عقب إطلاق مستوطن الرصاص الحي صوبهم، أثناء تواجدهم أمام البلدية القديمة قرب شارع الشهداء وسط مدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطن أطلق النار على الأطفال وهم في شارع الشهداء، القريب من مستوطنة "بيت رومانو".

وأوضحت أن المصابين هم: الطفل محمد إياد الجعبري (13 عاما) الذي أصيب في منطقة البطن، ووصفت إصابته بالخطيرة، والطفل معتز عيسى حسونة (14عاما) في الفخذ، ومحمد جنيدي (15 عاما) في اليد، ومجدي أمجد أبو شمسية (21 عاما) في الفخذ، ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

المصدر / فلسطين أون لاين