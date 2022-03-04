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نازيون جدد ألمان يقاتلون في أوكرانيا

04 مارس 2022 . الساعة 16:19 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الجمعة، أنه تتوفر لديها معلومات عن بعض النازيين الجدد الألمان الذين يقاتلون في أوكرانيا.

وقالت الوزارة: "نحن بحاجة إلى فصل قضيتين، الأولى هي أن المواطنين الأوكرانيين أو الألمان الأوكرانيين يعودون إلى أوكرانيا، إلى وطنهم، ربما للمشاركة في الدفاع عن بلدهم​​​. ووفقا للقانون الألماني، لا يمكن حظر ذلك".

وأضافت: "والقضية الأخرى هي أن المتطرفين اليمينيين الألمان قد يرغبون في المشاركة في القتال هناك. في هذا الصدد، لدى الإدارات في مجال الأمن معلومات حول رقم منخفض مكون من رقم واحد، ولا يمكننا إعطاء أرقام دقيقة. هذا أقل بكثير من 10 حالات".

المصدر / وكالات
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#ألمانيا #أوكرانيا

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