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إطلاق فعاليات أسبوع الأبارتهايد الإسرائيلي السنوي في جنوب أفريقيا

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إطلاق فعاليات أسبوع الأبارتهايد الإسرائيلي السنوي في جنوب أفريقيا

04 مارس 2022 . الساعة 15:52 بتوقيت القدس
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جانب من فعاليات أسبوع أبارتهايد أقيمت سابقاً في جنوب أفريقيا (صورة أرشيفية)

أطلق الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا، اليوم الجمعة، فعاليات أسبوع الأبارتهايد الإسرائيلي السنوي الـ18.

وانطلقت الفعاليات من أمام سفارة الاحتلال الإسرائيلي في العاصمة بريتوريا، بقيادة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، ومشاركة عدد من الفلسطينيين.

وسار مئات المشاركين، باتجاه مبنى سفارة الاحتلال، ونظموا اعتصاما أمامها ضد الظلم والطغيان الممارس من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وحث المتحدثون، في كلماتهم، حكومة بلادهم على قطع كافة أشكال العلاقات مع "دولة الأبارتهايد"، وإغلاق مبنى السفارة، داعين الأطر العمالية العاملة في الموانئ لرفض تنزيل البضائع الإسرائيلية من السفن والطائرات القادمة إلى أراضي الدولة.

وأدانوا جرائم الحرب والانتهاكات والسياسة العنصرية الإسرائيلية، واستمرار سياسة الاستيطان والاستيلاء على الأراضي، والقتل وصولا إلى إعدام الطفل محمد شحادة.

ودعت عضو اللجنة التنفيذية للحزب الحاكم الوزيرة إندفولا مكايانا، السفير الإسرائيلي الجديد لمغادرة بلادها، وقالت إنه غير مرحب به كونه يمثل حكومة أبارتهايد.

وحاول المشاركون تسليم المذكرة التضامنية لسفارة الاحتلال التي رفضت استلامها، وتضمنت المطالبة بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووقف الاعتداءات على حقوق الشعب الفلسطيني، وإلغاء سياسات الفصل العنصري والعرقي والقتل والاعتقال والتعذيب، ومنح الحرية للشعب الفلسطيني، والسماح للاجئين بالعودة إلى بلادهم.

المصدر / وكالات
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#جنوب أفريقيا #الأبارتهايد #الاحتلال الإسرائيلي

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