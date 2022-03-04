عشرات القتلى والجرحى في تفجير داخل مسجد غربي باكستان

أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم الجمعة، مقتل 45 شخصا وإصابة 65 آخرين إثر انفجار قنبلة داخل مسجد في مدينة بيشاور، شمال غربي البلاد.

وقال ضابط الشرطة محمد سجاد خان لوكالة "رويترز": "نحن في حالة طوارئ ويتم نقل الجرحى إلى المستشفى، نحقق في ملابسات الانفجار لكن يبدو أنه هجوم انتحاري".

ووقع الانفجار في منطقة كوتشا ريسالدار في بيشاور، على بعد نحو 190 كيلومترا غربي العاصمة إسلام آباد، قبل لحظات من بدء صلاة الجمعة، بحسب شهود.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن شاهد عيان يدعى زاهد خان قوله "رأيت رجلا يطلق النار على عنصريْ شرطة قبل أن يدخل إلى المسجد، وبعد ثوانٍ، سمعت انفجارا هائلا".

وأدى هذا الانفجار إلى تحطّم زجاج نوافذ المباني القريبة، كما شوهد عناصر الإنقاذ أثناء نقلهم القتلى والجرحى من الموقع.

ولم تتبى أي جهة المسؤولية عن الهجوم حتى اللحظة.

المصدر / وكالات