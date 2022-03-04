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13 وفاة و797 إصابة بكورونا في الضفة وغزة

04 مارس 2022 . الساعة 15:29 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة الصحة في رام الله، اليوم الجمعة، تسجيل 13 وفاة و797 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1855 حالة تعاف، في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبينت الوزارة، في تقريرها اليومي للحالة الوبائية، أن 5 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، إضافة لحالتي وفاة في مدينة القدس، وحالة في الخليل، وحالة في ضواحي القدس، و3 حالات في بيت لحم، وحالة في نابلس، نتيجة الإصابة بالفيروس.

وأشارت إلى وجود 77 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج بمراكز وأقسام "كورونا" في المستشفيات بالضفة 133 مريضا، بينهم 29 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قطاع غزة #الضفة الغربية #كورونا

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