أكثر من 100 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس وقلقيلية والخليل

اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الجمعة، في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، أسفرت عن أكثر من 100 إصابة في صفوف المواطنين.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، خلال قمعها الوقفات الاحتجاجية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت المصادر، أن المواجهات تتركز منذ بعد الظهر، في بلدتي بيتا وبيت دجن جنوب وشرق نابلس شمال الضفة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها تعاملت مع 102 إصابة خلال المواجهات مع الاحتلال في بيتا وبيت دجن بنابلس بينهم 26 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وتشهد بيتا وبيت دجن أوسع المواجهات في الضفة الغربية، إثر قمع قوات الاحتلال المسيرات الأسبوعية التي ينظمها الأهلي في البلدتين، رفضاً لنوايا الاحتلال إقامة بؤرتين استيطانيتين هناك.

وفي الخليل جنوب الضفة الغربية، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في باب الزاوية وسط المدينة.

وفي البيرة، أصيب شاب بالرصاص المطاطي، وعدد آخر بالاختناق خلال مواجهات وقعت بحي الطويل في المدينة.

كما أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيلة للدموع تجاه المتظاهرين في بلدتي كفر قدوم وعزون شرق قلقيلية.

وفي الجانب الآخر، قالت وسائل إعلام عبرية، إن مركبة مستوطن تضررت جرّاء رشقها بالحجارة قرب بلدة عزون شرق قلقيلية، بعد ظهر اليوم.

المصدر / فلسطين أون لاين