فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أكثر من 100 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس وقلقيلية والخليل

الاستراتيجيات الروسية في تنفيذ العملية العسكرية الخاصة ضد أوكرانيا

عشرات القتلى والجرحى في تفجير داخل مسجد غربي باكستان

13 وفاة و797 إصابة بكورونا في الضفة وغزة

رغم تشديدات الاحتلال.. 50 ألف مصل يؤدون الجمعة في الأقصى

سحب الجوازات الدبلوماسية.. أحدث أدوات السلطة للتضييق على أقرب رجالاتها

الأمم المتحدة: مليون و209 آلاف لجأوا من أوكرانيا إلى دول الجوار

عبداللهيان: مستعدون لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق جيد بفيينا

إطلاق فعاليات أسبوع الأبارتهايد الإسرائيلي السنوي في جنوب أفريقيا

الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى لإزالة علم فلسطين

إعلان تيك توك داخلي

أكثر من 100 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس وقلقيلية والخليل

04 مارس 2022 . الساعة 14:52 بتوقيت القدس
...
إصابة مسن في قدمه ببيتا اليوم (مواقع)

اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الجمعة، في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة،  أسفرت عن أكثر من 100 إصابة في صفوف المواطنين.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، خلال قمعها الوقفات الاحتجاجية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت المصادر، أن المواجهات تتركز منذ بعد الظهر، في بلدتي بيتا وبيت دجن جنوب وشرق نابلس شمال الضفة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها تعاملت مع 102 إصابة خلال المواجهات مع الاحتلال في بيتا وبيت دجن بنابلس بينهم 26 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وتشهد بيتا وبيت دجن أوسع المواجهات في الضفة الغربية، إثر قمع قوات الاحتلال المسيرات الأسبوعية التي ينظمها الأهلي في البلدتين، رفضاً لنوايا الاحتلال إقامة بؤرتين استيطانيتين هناك.

وفي الخليل جنوب الضفة الغربية، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في باب الزاوية وسط المدينة.

وفي البيرة، أصيب شاب بالرصاص المطاطي، وعدد آخر بالاختناق خلال مواجهات وقعت بحي الطويل في المدينة.

كما أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيلة للدموع تجاه المتظاهرين في بلدتي كفر قدوم وعزون شرق قلقيلية.

وفي الجانب الآخر، قالت وسائل إعلام عبرية، إن مركبة مستوطن تضررت جرّاء رشقها بالحجارة قرب بلدة عزون شرق قلقيلية، بعد ظهر اليوم.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#بيتا #الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية #بيت دجن

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة