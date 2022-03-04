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الأمم المتحدة: مليون و209 آلاف لجأوا من أوكرانيا إلى دول الجوار

04 مارس 2022 . الساعة 14:34 بتوقيت القدس
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توقعات بنزوج الملايين من أوكرانيا مع اشتداد المعارك (الأناضول)

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد اللاجئين من أوكرانيا إلى دول الجوار بسبب التدخل العسكري الروسي، إلى مليون و209 آلاف و976.

جاء ذلك في بيان للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أوضحت فيه أن أكثر من نصف اللاجئين توجهوا إلى بولندا.

وأضافت أن عدد اللاجئين الأوكرانيين في بولندا بلغ 649 ألفا و903، وفي المجر 144 ألفا و738، وفي مولدوفا 103 آلاف و254.

وأردفت أن 90 ألفا و329 شخصا لجأوا إلى سلوفاكيا، و57 ألفا و192 إلى رومانيا، و53 ألفا و300 إلى روسيا، و384 إلى بيلاروسيا.

ولفتت إلى أن 100 ألف و876 شخصا لجأوا إلى بقية الدول الأوروبية..

وحذرت المفوضية من ارتفاع عدد اللاجئين إلى 4 ملايين في حال استمرار العملية العسكرية الروسية.

​​​​​​​وفي 24 فبراير/شباط الماضي أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

المصدر / الأناضول
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#الأمم المتحدة #اللاجئين #أوكرانيا

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