عبداللهيان: مستعدون لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق جيد بفيينا

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، إنّ بلاده مستعدة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق جيد مع القوى الغربية في فيينا، مشددًا على أنّ "استعجال الجانب الغربي لا يمكن أن يمنع مراعاة خطوط إيران الحمر".

وأضاف: "لا بد من إعطاء إيران ضمانات اقتصادية مؤثرة قبل إعلان الوصول إلى اتفاق في فيينا" مؤكدًا أنه "حين يوافق الأطراف الغربيون على مراعاة خطوطنا الحمر سأكون موجودا في فيينا لتوقيع الاتفاق".

جاء تصريحات عبد اللهيان، خلال بحثه مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، آخر نتائج محادثات فيينا بشأن رفع العقوبات عن طهران.

وقال بوريل في محادثة هاتفية مع عبد اللهيان: "من وجهة نظرنا، إن الاتفاق المقبل يراعي المطالب الرئيسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومن موقع منسق المحادثات بين إيران ومجموعة 4+1، نود أن نقول إن المحادثات تسير نحو التقدم والتوصل إلى النتيجة النهائية".

المصدر / وكالات