فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

رغم تشديدات الاحتلال.. 50 ألف مصل يؤدون الجمعة في المسجد الأقصى

الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى لإزالة علم فلسطين

لليوم الـ27.. الأسرى يواصلون معركتهم النضالية

أعداد المستوطنين بالضفة ستتجاوز نصف المليون نهاية 2022

5 وفيات و275 إصابة بكورونا بقطاع غزة

"المرور": 3 حوادث سير بدون إصابات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون رقصات استفزازية قرب باب القطانين

الاعتقالات والاستدعاءات في الضفة تؤجج الغضب الشعبي ضد السلطة

القوات الروسية تعلن السيطرة الكاملة على محطة زابوروجيه النووية في أوكرانيا

"العودة إلى الماضي".. عكا في 100 صورة

إعلان تيك توك داخلي

أعداد المستوطنين بالضفة ستتجاوز نصف المليون نهاية 2022

04 مارس 2022 . الساعة 14:21 بتوقيت القدس
...

قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، إن عدد المستوطنين بالضفة المحتلة حتى يناير الماضي وصل إلى 491923 مستوطناً موزعين على 150 مستوطنة.

وأضافت الصحيفة، اليوم الجمعة، أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة سيجتاز خلال العام الحالي نصف مليون.

وبحسب الصحيفة، فإن عدد المستوطنين خلال العام الماضي ازداد بمقدار 3.3%؜ مقارنة بـ 2.6%؜ خلال عام 2020، وهي الزيادة الكبرى في عدد المستوطنين بالضفة الغربية منذ عام 2012.

وذكرت أنه منذ عام 2011 ازدادت أعداد المستوطنين في الضفة بنسبة 43%؜، في حين شكل اليهود المتدينون حوالي 36%؜ من مجمل المستوطنين بالضفة الغربية، وشكل العلمانيون حوالي 29% إضافة إلى 35%؜ من اليهود القوميين.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#مستوطنون #الضفة الغربية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة