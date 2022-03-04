أعداد المستوطنين بالضفة ستتجاوز نصف المليون نهاية 2022

قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، إن عدد المستوطنين بالضفة المحتلة حتى يناير الماضي وصل إلى 491923 مستوطناً موزعين على 150 مستوطنة.

وأضافت الصحيفة، اليوم الجمعة، أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة سيجتاز خلال العام الحالي نصف مليون.

وبحسب الصحيفة، فإن عدد المستوطنين خلال العام الماضي ازداد بمقدار 3.3%؜ مقارنة بـ 2.6%؜ خلال عام 2020، وهي الزيادة الكبرى في عدد المستوطنين بالضفة الغربية منذ عام 2012.

وذكرت أنه منذ عام 2011 ازدادت أعداد المستوطنين في الضفة بنسبة 43%؜، في حين شكل اليهود المتدينون حوالي 36%؜ من مجمل المستوطنين بالضفة الغربية، وشكل العلمانيون حوالي 29% إضافة إلى 35%؜ من اليهود القوميين.

المصدر / فلسطين أون لاين