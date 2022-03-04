الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى لإزالة علم فلسطين

اقتحمت قوات الاحتلال ظهر اليوم الجمعة، المسجد الأقصى، من أجل إزالة علم فلسطين فوق إحدى البائكات، واعتقلت شاباً من المسجد.

وأفادت مصادر مقدسية، أن الأهالي والمصلين تجّمعوا عقب أدائهم صلاة الجمعة في باحات المسجد الأقصى، ورددوا هتافات منددة بالاحتلال، كما علّقوا العلم الفلسطيني فوق البائكة الجنوبية.

وعقب ذلك، اقتحمت مجموعة من الوحدة الخاصة التابعة للاحتلال المسجد الأقصى واستنفرت في المكان، وقامت بإزالة العلم الفلسطيني من فوق البائكة الجنوبية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شاباً فلسطينياً أثناء تواجده في المسجد الأقصى المبارك، لم تُعرف هويته بعد.

جدير بالذكر أن قوات الاحتلال تُضيّق منذ ساعات الصباح على الوافدين إلى المسجد الأقصى المبارك، وتعرقل دخولهم من خلال تفتيشهم واحتجاز هوياتهم أو فحصها.

كما منعت قوات وشرطة الاحتلال المتمركزة على الأبواب دخول العديد من المصلين القادمين من الضفة الغربية للمسجد الأقصى، بعد وصولهم لأبوابه.



المصدر / فلسطين أون لاين