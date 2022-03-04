فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

رغم تشديدات الاحتلال.. 50 ألف مصل يؤدون الجمعة في المسجد الأقصى

الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى لإزالة علم فلسطين

لليوم الـ27.. الأسرى يواصلون معركتهم النضالية

أعداد المستوطنين بالضفة ستتجاوز نصف المليون نهاية 2022

5 وفيات و275 إصابة بكورونا بقطاع غزة

"المرور": 3 حوادث سير بدون إصابات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون رقصات استفزازية قرب باب القطانين

الاعتقالات والاستدعاءات في الضفة تؤجج الغضب الشعبي ضد السلطة

القوات الروسية تعلن السيطرة الكاملة على محطة زابوروجيه النووية في أوكرانيا

"العودة إلى الماضي".. عكا في 100 صورة

إعلان تيك توك داخلي

الاحتلال يقتحم المسجد الأقصى لإزالة علم فلسطين

04 مارس 2022 . الساعة 14:13 بتوقيت القدس
...
جنود الاحتلال يقتحمون الأقصى من أجل إزالة علم فلسطين

اقتحمت قوات الاحتلال ظهر اليوم الجمعة، المسجد الأقصى، من أجل إزالة علم فلسطين فوق إحدى البائكات، واعتقلت شاباً من المسجد.

وأفادت مصادر مقدسية، أن الأهالي والمصلين تجّمعوا عقب أدائهم صلاة الجمعة في باحات المسجد الأقصى، ورددوا هتافات منددة بالاحتلال، كما علّقوا العلم الفلسطيني فوق البائكة الجنوبية.

وعقب ذلك، اقتحمت مجموعة من الوحدة الخاصة التابعة للاحتلال المسجد الأقصى واستنفرت في المكان، وقامت بإزالة العلم الفلسطيني من فوق البائكة الجنوبية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شاباً فلسطينياً أثناء تواجده في المسجد الأقصى المبارك، لم تُعرف هويته بعد.

جدير بالذكر أن قوات الاحتلال تُضيّق منذ ساعات الصباح على الوافدين إلى المسجد الأقصى المبارك، وتعرقل دخولهم من خلال تفتيشهم واحتجاز هوياتهم أو فحصها.

كما منعت قوات وشرطة الاحتلال المتمركزة على الأبواب دخول العديد من المصلين القادمين من الضفة الغربية للمسجد الأقصى، بعد وصولهم لأبوابه.
 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#المسجد الأقصى #الاحتلال الإسرائيلي #علم فلسطين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة