رغم تشديدات الاحتلال.. 50 ألف مصل يؤدون الجمعة في المسجد الأقصى

أدى عشرات الآلاف، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المُبارك، رغم عراقيل قوات الاحتلال وتشديداتها منذ ساعات الصباح.

وأفادت مصادر مقدسية، أن نحو 50 ألف أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، وسط الأجواء الباردة وتضييقات الاحتلال.

وذكرت أن البلدة القديمة شهدت تواجداً مكثّفاً لعناصر من شرطة وقوات الاحتلال، التي ضيّقت على المصلين أثناء دخولهم من خلال تفتيشهم واحتجاز هوياتهم أو فحصها.

ومنعت قوات وشرطة الاحتلال المتمركزة على الأبواب دخول العديد من المصلين القادمين من الضفة الغربية للمسجد الأقصى، بعد وصولهم لأبوابه.

أهالي جبل المكبر نددوا بتقصير السلطة

كما أدى أهالي جبل المكبر والمتضامنون معهم، صلاة الجمعة في ملعب البلدة جنوبي شرق القدس المحتلة؛ رفضاً لسياسة هدم المنازل وتهجير الأهالي منها.

وخلال خطبة الجمعة في جبل المكبر أكد خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، أن جبل المكبر الذي كبر عليه عمر بن الخطاب أمانة في أعناقنا جميعا ولا تنازل عن شبر واحد منه، موجهاً التحية لصمود وتضحيات أهالي الجبل.

وأوضح الشيخ عكرمة، أن ما يسمى بالشارع الأمريكي هو جزء من مخطط تهويدي قديم حديث خطط في عهد الاستعمار البريطاني ويهدف الى اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وهدم منازلهم.

وأضاف أن الشارع الأمريكي مخطط يهدف لتمزيق جبل المكبر وتفتيت الناس من مواقع سكناهم، كما يخطط لتفريغ حارة الشرف ومنع البناء في التلة الفرنسية وإقامة مستوطنة عليها ضمن مخططات مرسومة مسبقاً.

وشدد صبري على أنه لا تنازل عن أرض فلسطين من البحر الى النهر، لا اعتراف بأي إجراءات سياسية تتعارض مع عقيدتنا.

كما دعا المقدسيين للعمل بعدة مسارات لا تضارب فيها من خلال إقامة الصلوات والاحتجاجات إلى جانب الحراك القانوني.

سلطة مقصرة

وعقب الصلاة نظم أهالي جبل المكبر وقفة نددوا خلالها بموقف السلطة الفلسطينية وتقصيرها بحق أهالي القدس وخاصة جبل المكبر.

وقال أحد السكان:" رسالة للمؤسسة الرسمية الفلسطينية لا تتركوا القدس وحدها واذا باعوها فأهل القدس سيشترونها، والأحبة واذا لم تكونوا مع أهلكم وناسكم فيجب أن ترحلوا فأنتم من تركتم القدس وحيدة".

كما ردد المقدسيون هتافات "سمع سمع كل الناس احنا للجبل حراس" وأخرى تندد بموقف السلطة وتقصيرها تجاه القدس"

بدوره دعا الناشط محمد مشعل أهالي جبل المكبر للثبات والصبر حتى النصر، ورفع رؤوسهم لأنهم دائماً في الطليعة.

وقال مشعل:" هبوا دفاعاً عن المسجد الأقصى لأن صراعنا مع الاحتلال صراع وجود وليس حدود والاحتلال يريد تهجيركم ونحذر من الهدم الذاتي للمنازل".

لن نهدم بيوتنا

من جانبه أكد نعيم غيث عضو لجنة انتزاع الحقوق في جبل المكبر أن الحراك الرافض للهدم الذاتي للمنازل سينتشر بإذن الله في كل أحياء القدس لأنه يعتبر جريمة بحق الانسان والمجتمع.

ودعا غيث الشعب الفلسطيني للتحرك واستثمار حراك جبل المكبر بشكل صحيح، من خلال نقل التجربة الى كامل أحياء القدس لحماية المنازل التي يدعي الاحتلال أنها غير مرخصة.

وقال غيث إن بلدية الاحتلال تسعى لوقف التوسع العمراني للفلسطينيين وتضع عقبات أمام المصادقة على منشآتهم، بينما صادقت على مشروع الشارع الأمريكي بهدف تفريغ القدس من المشاريع التجارية والصناعية الى أطراف المدينة وتفريغ البلدة القديمة من التواجد الفلسطيني.

ويهدد خطر الهدم والتهجير 132 منشأة في بلدة جبل المكبر، إثر مشروع "الشارع الأمريكي" وقانون "كمينتس".

















المصدر / فلسطين أون لاين