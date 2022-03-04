مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون رقصات استفزازية قرب باب القطانين

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الجمعة، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس، بحماية مشددة من جنود الاحتلال، وأدوا رقصات استفزازية قرب أحد أبواب المسجد.

وأفادت مصادر مقدسية، أن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى، وأدوا رقصات استفزازية عند باب القطانين أحد أبواب المسجد الأقصى.

في المقابل، شددت قوات الاحتلال إجراءاتها التنكيلية بحق الفلسطينيين في محيط المسجد الأقصى، منذ ساعات فجر اليوم.

وأشارت المصادر، إلى أن جنود الاحتلال، أوقفوا الشبان ودققوا في بطاقاتهم الشخصية عند باب القطانين، لحظة اقتحام المستوطنين للمنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين