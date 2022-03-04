فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون رقصات استفزازية قرب باب القطانين

القوات الروسية تعلن السيطرة الكاملة على محطة زابوروجيه النووية في أوكرانيا

"العودة إلى الماضي".. عكا في 100 صورة

الآلاف يُحيون "جمعة النصر القريب" فجراً في المسجد الأقصى

اشتباك مسلح في قباطية.. الاحتلال يعتقل 4 شبان من جنين

أسعار صرف العملات

الطقس: أجواء شديدة البرودة

المحرر القواسمي: الاحتلال يتعمد التنغيص على الأسرى بمزيد من العقوبات

البنتاغون يعلن إنشاء خط اتصال مع الجيش الروسي

أنباء إيرانية عن إنجاز صياغة الاتفاق النهائي بشأن النووي

إعلان تيك توك داخلي

القوات الروسية تعلن السيطرة الكاملة على محطة زابوروجيه النووية في أوكرانيا

04 مارس 2022 . الساعة 09:42 بتوقيت القدس
...
الطاقة النووية في مرمى الحرب بأوكرانيا ( وكالات)

أعلنت القيادة العسكرية الروسية، اليوم الجمعة، أنها قامت بالسيطرة الكاملة على محطة زابوروجيه للطاقة النووية الواقعة جنوبي أوكرانيا.

وجاء في بيان القيادة العسكرية أن "القوات المسلحة الروسية استطاعت السيطرة على محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وذلك بعد اشتباكات مع المسلحين في محيط المحطة النووية".

وأضاف البيان أن المحطة النووية تحت السيطرة وتقوم الفرق التشغيلية بعملها المعتاد فيها وهي تحت حماية القوات المسلحة الروسية.

وأفادت محطة زابوروجيه للطاقة النووية بحدوث حريق اندلع على أراضيها.

وأعلنت الطوارئ الأوكرانية عن نجاحها في إخماد الحريق المندلع في بعض أقسام محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

وأصدرت الطوارئ الأوكرانية بيانا قالت فيه إن عملية الإخماد نجحت بعد نشوب حريق في القسم التدريبي من محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

وأضاف البيان: "بحسب المعطيات التي وردتنا اقتصرت الخسائر على الماديات دون وقوع إصابات أو ضحايا في المحطة".

المصدر / وكالات
إعلان فيسبوك داخلي
#روسيا #أوكرانيا #الطاقة النووية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة