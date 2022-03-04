القوات الروسية تعلن السيطرة الكاملة على محطة زابوروجيه النووية في أوكرانيا

أعلنت القيادة العسكرية الروسية، اليوم الجمعة، أنها قامت بالسيطرة الكاملة على محطة زابوروجيه للطاقة النووية الواقعة جنوبي أوكرانيا.

وجاء في بيان القيادة العسكرية أن "القوات المسلحة الروسية استطاعت السيطرة على محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وذلك بعد اشتباكات مع المسلحين في محيط المحطة النووية".

وأضاف البيان أن المحطة النووية تحت السيطرة وتقوم الفرق التشغيلية بعملها المعتاد فيها وهي تحت حماية القوات المسلحة الروسية.

وأفادت محطة زابوروجيه للطاقة النووية بحدوث حريق اندلع على أراضيها.

وأعلنت الطوارئ الأوكرانية عن نجاحها في إخماد الحريق المندلع في بعض أقسام محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

وأصدرت الطوارئ الأوكرانية بيانا قالت فيه إن عملية الإخماد نجحت بعد نشوب حريق في القسم التدريبي من محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

وأضاف البيان: "بحسب المعطيات التي وردتنا اقتصرت الخسائر على الماديات دون وقوع إصابات أو ضحايا في المحطة".

المصدر / وكالات