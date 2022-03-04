الطقس: أجواء شديدة البرودة

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة، غائما جزئيا إلى غائم وباردا إلى شديد البرودة وتبقى درجات الحرارة أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية.

وتبقى الفرصة اليوم، مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئياً باردا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم غد غائما جزئيا إلى صاف ولطيفا نهارا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الأحد المقبل خماسينيا غائماً وجافا ومغبرا، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية. خلال ساعات الليل يطرأ انخفاض على الحرارة وارتفاع على الرطوبة ويتوقع ليلا سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين