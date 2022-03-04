الآلاف يُحيون "جمعة النصر القريب" فجراً في المسجد الأقصى

لبى آلاف الفلسطينيين اليوم الجمعة نداء الفجر العظيم في المسجد الأقصى المبارك تحت عنوان "جمعة النصر القريب".

وتوافد الآلاف إلى الأقصى المبارك مع ساعات الفجر الأولى قادمين من الداخل المحتل والضفة والقدس، رغم إجراءات الاحتلال والتضييق على الحواجز.

وأطلق نشطاء فلسطينيون دعوات لإحياء صلاة "الفجر العظيم" اليوم الجمعة في المسجد الأقصى، تحت عنوان "جمعة النصر قريب".

ودعت حركة حماس جماهير الشعب الفلسطيني، والمرابطين في القدس والضفة الغربية والداخل المحتل، إلى النّفير العام، والاحتشاد في صلاة الفجر.

وقالت:" إن هذه الحملة المباركة، تمثّل رسالة تحدٍّ بالغة للاحتلال وقادته، ونذيراً له ولجيشه، وأن المساس بالأقصى والمرابطين فيه خط أحمر، وأنَّنا سندافع عنه بكل قوّة، وسنفديه بالأرواح والمهج، وأن "سيف القدس" سيبقى مشرعاً في وجه العدو، حتى تحرير الأرض والمقدسات وتحقيق العودة".

المصدر / فلسطين أون لاين