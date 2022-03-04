البنتاغون يعلن إنشاء خط اتصال مع الجيش الروسي

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أنها ستفتح "خط اتصال مباشر" مع الجيش الروسي.

وذكرت في تصريحات نقلتها صحيفة "تايم" الأمريكية، الخميس، أن خط الاتصال من شأنه "منع سوء التقدير والحوادث العسكرية والتصعيد في شرق أوروبا".

وقالت مسؤول دفاعي أمريكي رفيع المستوى تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "أنشأت وزارة الدفاع مؤخرًا خطًا لحل النزاع مع وزارة الدفاع الروسية في الأول من مارس، لأغراض منع الحسابات الخاطئة والحوادث العسكرية والتصعيد".

وتقول الولايات المتحدة إنه ليس لديها قوات في أوكرانيا لكنها وحلفاء في حلف شمال الأطلسي في أوروبا "قلقون من تداعيات محتملة بما في ذلك الحوادث العسكرية" حيث تشن روسيا أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، حسب المصدر ذاته.

وأطلقت روسيا فجر 24 فبراير/شباط الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

المصدر / الأناضول