أنباء إيرانية عن إنجاز صياغة الاتفاق النهائي بشأن النووي

أوردت وسائل إعلام إيرانية، مساء اليوم الخميس، أنباء عن إنجاز صياغة الاتفاق النهائي بشأن النووي الإيراني، مع تقدم المفاوضات.

وذكر مصدر إيراني مواكب للمفاوضات بشأن الملف النووي، أنه "تمت صياغة الاتفاق النهائي بين إيران والدول الست، وتبقّى مسألة الضمانات النووية بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأكد الصحفي المقرب من الخارجية الإيرانية، رضا عباسي، المعلومات ذاتها، موضحا أنه تم التوصل إلى التفاهمات الضرورية في فيينا.

وقال إنه "إذا كانت نتائج زيارة غروسي إيجابية، فإنه ومجموعة الدول الست سيعلنون الاتفاق رسميا خلال مؤتمر صحفي".

ويقوم المدير العام لوكالة الطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي، بزيارة إلى إيران بالوقت الحالي.

وقالت إيران الخميس، إن هناك حاجة إلى بذل "جهد إضافي" لإحياء الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015 مع القوى العالمية وإنه ما زالت هناك قضايا عالقة لا بد من معالجتها، وذلك في الوقت الذي تتواصل فيه المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده على "تويتر": "محادثات فيينا ستتواصل. الأخبار الجيدة السابقة لأوانها لا تعوض التوصل لاتفاق جيد".

وتابع: "لا يمكن لأحد القول إن الاتفاق تم حتى يتم حل كل القضايا العالقة. هناك حاجة لجهد إضافي".

الخارجية الأمريكية

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية الخميس، إن هناك تقدما كبيرا في المحادثات النووية مع إيران وإن القوى العالمية، ربما تكون على وشك التوصل إلى اتفاق مع طهران، لكن عددا من القضايا الصعبة لا تزال دون حل.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية جالينا بورتر للصحفيين، إنه لن يكون هناك اتفاق ما لم تُحل هذه القضايا سريعا.