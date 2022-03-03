بعد الإفراج عنه.. بشكار: الأسرى يعولون على المقاومة لتحريرهم

أكد الأسير المحرر عبد الرحيم بشكار، أن الأسرى في سجون الاحتلال يعولون على المقاومة لتحريرهم وعلى رأسهم كتائب القسام.

وقال إن "الأسرى لا يعولون إلا على الله سبحانه وتعالى أولا، ثم على أصحاب الأيادي المتوضئة والسواعد الضاغطة على الزناد من كتائب القسام والمجاهدين الذين اختاروا خيار المقاومة نهجًا لتحريرهم".

واستقبلت جماهير حاشدة، مساء اليوم الخميس، المحرر بشكار في مخيم عسكر بنابلس عقب الإفراج عنه من سجون الاحتلال بعد 20 عامًا، وسط هتافات للمقاومة وكتائب القسام ومحمد الضيف، حاملين رايات حركة حماس.

وأكد بشكار، أن الأسرى لا يؤمنون بخيار المفاوضات الهزيل الذي لم يعد حقوقا ولم يحرر أرضا ولم يحمِ المقدسات ولم يحمِ الحرائر ولم يحم شبرا من أرض فلسطين.

وأوضح أن حياة الأسر مليئة بالعذابات والصعاب، مستذكرًا الأسرى القدامى الذين ما زالوا في الأسر منذ عشرات السنين كأمثال نائل البرغوثي وفؤاد الشوبكي.

واعتقلت قوات الاحتلال بشكار في الخامس من مارس 2003، عقب محاولته المرور عبر أحد حواجز الاحتلال العسكرية في بلدة الطيبة في الداخل المحتل.

وتعرض بشكار لتحقيقٍ قاسٍ لمدة 120 يومًا بشكل متواصل، وصدر بحقه حكمٌ بالسجن مدة 10 سنوات، وجرى الاستئناف على حكمه ليصبح 20 عامًا.

ووجّهت سلطات الاحتلال لبشكار عدة تهم، أبرزها الانتماء لصفوف كتائب القسام، ومحاولة تنفيذ عملية استشهادية.

المصدر / فلسطين أون لاين