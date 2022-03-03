فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بعد الإفراج عنه.. بشكار: الأسرى يعولون على المقاومة لتحريرهم

ماكرون يترشح لولاية رئاسة ثانية

اعتقال أهم امرأة مطلوبة في بريطانيا

حتى الاستجابة لمطالبهم كاملة.. الأسرى يُقررون الاستمرار في خطواتهم النضالية

بحجة البناء دون ترخيص.. الاحتلال يخطر بهدم محلات تجارية في كفر قاسم

أبو عرفة: انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى ستؤدي إلى الانفجار

أمان: مقياس النزاهة في القضاء بالضفة الغربية "مقلق"

سلالة جديدة من فيروس كورونا عُثر عليها بالغزلان في كندا

فرنسا تصادر يختا لرجل أعمال روسي

بوتين: جيشنا يقاتل في أوكرانيا حتى لا يهدد أحد أمن روسيا

إعلان تيك توك داخلي

ماكرون يترشح لولاية رئاسة ثانية

03 مارس 2022 . الساعة 23:11 بتوقيت القدس
...

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، ترشحه لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل.

جاء ذلك في رسالة للشعب الفرنسي نشرتها صحف محلية، أكد فيها أن بلاده مرت بالعديد من الصعوبات في السنوات الخمس الأخيرة.

وأشار إلى أنهم لم ينجزوا كل شيء حتى الآن، وأنهم يريدون بناء فرنسا للأطفال، قائلًا: "لذلك ترشحت مجددًا في الانتخابات الرئاسية".

وشدد أنهم سيعملون على تعزيز الاقتصاد من أجل استقلال البلاد، وسيعطون أولوية للتعليم وطلبات المدرسين.

و10 أبريل/ نيسان المقبل، تجري الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا، وفي حال عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة تتوجه البلاد إلى إجراء جولة ثانية في 24 من الشهر ذاته ليتنافس فيها المرشحان اللذان حصلا على أكثر أصوات في الجولة الأولى.​​​​​​​

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان فيسبوك داخلي
#ماكرون #الانتخابات الفرنسية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة