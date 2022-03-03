ماكرون يترشح لولاية رئاسة ثانية

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، ترشحه لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل.

جاء ذلك في رسالة للشعب الفرنسي نشرتها صحف محلية، أكد فيها أن بلاده مرت بالعديد من الصعوبات في السنوات الخمس الأخيرة.

وأشار إلى أنهم لم ينجزوا كل شيء حتى الآن، وأنهم يريدون بناء فرنسا للأطفال، قائلًا: "لذلك ترشحت مجددًا في الانتخابات الرئاسية".

وشدد أنهم سيعملون على تعزيز الاقتصاد من أجل استقلال البلاد، وسيعطون أولوية للتعليم وطلبات المدرسين.

و10 أبريل/ نيسان المقبل، تجري الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في فرنسا، وفي حال عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة تتوجه البلاد إلى إجراء جولة ثانية في 24 من الشهر ذاته ليتنافس فيها المرشحان اللذان حصلا على أكثر أصوات في الجولة الأولى.​​​​​​​

المصدر / فلسطين أون لاين